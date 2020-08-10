Yumrukla burnumu kırdılar

Çeşme Momo Beach'te Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yaşadığı darp olayının bir benzeri Ayvalık'ta meydana geldi. Turizm cenneti Sarımsaklı Plajı'nda gittikleri Copacabana Beach'te, 51 yaşındaki annesi ile birlikte darp edildiğini iddia eden Açelya Çelik (21), mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu. İçtiği kokteyli beğenmediğini söyleyince mekân çalışanı Sadık K. tarafından itilen Çelik, direndiği için yüzüne defalarca yumruk atıldığını söyledi. Burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler meydana gelen kadın, aldığı darp raporunun ardından saldırganlar hakkında annesi Lili Darciya ve arkadaşlarıyla birlikte şikâyetçi oldu.





Darp edilen Açelya Çelik, olay sonrası jandarma eşliğinde gittiği hastanede burnunun kırıldığını öğrendi.



'KÜFÜR EDEREK SALDIRDILAR'

Yaşadığı olayı Yeni Asır' anlatan Açelya Çelik, "Ayvalık Sarımsaklı'da annem ve arkadaşlarımla birlikte eğlenmek amaçlı bir beach cluba gittik. Sipariş verdik ve gelen içeceğin menüde yazılanla aynı olmadığını belirtip çözüm bulmalarını istedik. 'Siz bunu içmişsiniz, ben ne yapabilirim' dedi ve garsonlardan hesabı isteyip bizi küfürlerle mekândan kovdu. İşletmeci kadına bu yaklaşımının yanlış olduğunu söylediğimde, küfrederek üzerime yürüdü. Mekânın sahibi olduğunu öğrendiğim erkek bir şahıs kolumdan tutup sürükleyerek gitmemizi istedi. Ben de 'ne yapıyorsun sen' dediğim zaman yüzüme birkaç kez yumruk attı, anneme de vurdular" dedi









'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM'

Olaydan hemen sonra jandarmaya gittiklerini ve yapılan testte alkolsüz çıktığını söyleyen Çelik, "Beni hastaneye götürdüler. Burnumda kırık çıktı. Jandarma bizi acile götürdüğünde alkol testi yapıldı ve alkolsüz olduğumuz belirtildi. çekmezseniz İstanbul'a gelir sizi vururuz, geleceğin mahvolur dediler. Çok korkmuştum. Sağ olsun jandarma her zaman yanımda olacağını söylediği için şikâyetçi ve davacı oldum" diye konuştu.



Çeşme Momo Beach'te yaşanan darp olayından sonra bir saldırı da Ayvalık'taki Copacabana adlı mekanda gerçekleşti.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

İşletmenin ortaklarından Mukaddes Altunbaş yaptığı yazılı açıklamada, "Açelya Çelik ve beraberindeki 3 kişi plajımıza geldi. Sipariş verdikleri içkilerin alkolünün az olduğunu söyleyerek ilave istediler. Şikayetlerini dinlemek için yanına gittiğimde 'Bu ne biçim içki? İç şunu' diyerek beni azarladı. 'Korona var, nasıl içeyim? Sonuna kadar içmişsiniz' der demez, hakaret ederek bardağı kafama fırlattı. Burnunun kanadığını söyleyen bu hanıma kimsenin yumruk atmadığı ancak onun beni yaraladığı ortadadır" ifadelerine yer verdi.

SUAT SALGIN