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Haberler Balıkesir Asıl onlar beni darp etti

Asıl onlar beni darp etti

Asıl onlar beni darp etti
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Açelya Nisa Çelik'in (21) dövüldüğünü öne sürüp şikayetçi olduğu işletmenin sahibi Mukaddes Altunbaş (37), asıl kendilerinin darp edildiğini iddia etti. Çelik ve annesiyle 2 arkadaşının alkollü olduğunu ve sürekli sorun çıkarttıklarını söyleyen Altunbaş, kafasına bardak atıldığını belirtti. Mukaddes Altunbaş, darp raporu alıp, Açelya Nisa Çelik ve annesi Lili Darçiya'dan şikayetçi olduklarını ifade etti.

NELER OLMUŞTU?
Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda meydana geldi. Bir eğlence mekanına giden Açelya Çelik, annesi Lili Darçiya ve 2 arkadaşı ile işletme sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın ardından burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler oluşan Çelik, darp raporu alıp şikayetçi oldu.



SUAT SALGIN

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