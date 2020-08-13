Yaralı kuşa jandarma şefkati

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu yırtıcı kuş yetkililere teslim edildi.



Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, devriye görevi sırasında Erdek İlçesi Aşağıyapıcı-Tatlısu Mahalleleri yol ayrımında yol kenarında doğada nadir olarak görünen yırtıcı kuşlar arasında yer alan yaralanmış "Saz Delicesi " türü kuş buldu.



Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile irtibat kuran jandarma ekibi, yaralı kuşu veteriner ekibe teslim ederek, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilmesini sağladı.

IHA

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