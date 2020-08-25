Altınova’da madene bakanlık ‘dur’ dedi

Balıkesir Ayvalık'a bağlı Altınova'da Mesut Ergin ve çevrecilerden "Demir" zaferi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ÇED dosyası kabul edilen başvuruyu reddetti. Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nin sahilini kuşatan 1608 hektarlık alanda denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine karşı geçtiğimiz yıl yapılan itirazlar sonuca bağlandı ve Ayvalık'a müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Densan Madencilik firması tarafından yapılan ve ÇED dosyası kabul edilen başvuruyu reddetti. Bu karara göre, Altınova Mahallesi'nin plajlarında demir madeni aranmayacak.

'EN MUTLU HABER'

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara'da yürüttükleri çalışma programı dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen temasların sonucunda mutlu haberi aldıklarını söyledi. Başkanı Ergin, "Altınova demir madeni arama dosyasına yaptığımız itirazlarımız kabul edildi. Altınova 'Demir Madeni' dosyası lehimize tamamıyla kapandı, arama yapacak olan şirketin başvurusu reddedildi. Bu hafta sonu aldığımız en mutlu ve keyifli haberi Ayvalıklı hemşehrilerim ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

STK'LARA TEŞEKKÜR

Denizden demir madeni çıkarılmasının gündeme gelmesiyle birlikte tepkilerini dile getiren sivil toplum örgütlerine destekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin, "Bu kapsamda yan yana gelen Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Tabiat Derneği, Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine, üyelerine ve tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Suat SALGIN