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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 322 gram metamfetamin yakalandı

'de 322 gram metamfetamin yakalandı

'de polis uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarını takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 322 gram metamfetamin yakalandı.

Balıkesir'de 322 gram metamfetamin yakalandı

27.08.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,14:36

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis uyuşturucu madde ile mücadelede sokak satıcılarını da yakın takibe aldı. Yapılan çalışmada 322 gram metamfetamin yakalanırken konuyla ilgili bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda İ.K'nin Edremit'te piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği yönünde alınan bilgi alındı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. İ.K.'nın konakladığı pansiyon ve kiralamış olduğu günlük kiralık dairede yapılan aramalar da 1 poşet halinde 272.45 gram metamfetamin maddesi, 1 kilitli poşet halinde 25.21 gram metamfetamin maddesi, 1 kilitli poşet halinde 25.18 gram metamfetamin maddesi, olmak üzere toplamda 322.84 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 1 poşet halinde 6.40 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para ele geçirildi. Şüpheli İ.K polis sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

IHA

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