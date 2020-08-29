Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
BİR DEPREM DAHA
06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.
Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Karesi (Balikesir)
Tarih-Saat : 29.08.2020, 06:36:26 TSİ
Enlem : 39.6711 N
Boylam : 27.7960 E
Derinlik : 9.38 km
Detay : https://t.co/y1HyLbuQdp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.