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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

'de 3,7 büyüklüğünde

'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. ve Kandilli depremin büyülüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerinde 5.6 km derinliğinde oldu.

Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

29.08.2020, 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,08:49

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA
06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.

Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

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