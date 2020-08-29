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Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremin büyülüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerinde 5.6 km derinliğinde oldu.

29.08.2020, 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,08:49