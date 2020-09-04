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Haberler Balıkesir Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı

Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda şişme deniz yatağıyla boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı.

Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı

04.09.2020, 18:33

Serinlemek için şişme simit ve deniz yatağıyla denize giren iki kişi, rüzgarın ve akıntının tesiriyle sahilden uzaklaştı. Bir süre sonra kumsaldan epey uzaklaştıklarını fark eden Ahmet T. İle Barış D. isimli iki arkadaş imdat çığlıkları atarak yardım istedi.

DENİZ ORTASINDA ÇIRPINDILAR

İki kafadarın denizin ortasında çırpındıklarını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Üstü ve Su Altı Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek birime ait bir jetski ile Ahmet T. ve Barış D.'ye ulaştı. Ekipler, jetski ile iki arkadaşı kıyıya çekerek kurtardı.



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