Balıkesir Belediyesi’nden Ege’de gövde gösterisi

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında Akdeniz'de başlayan ve Ege Denizi'ne sıçrayan gerginlik sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı denizin ortasında ve Mavi Vatan'da gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla, Yunanistan ve destekçilerine de anlamlı bir mesaj verildi. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndan denize açılan "Jale 6" isimli gezi teknesinde gerçekleşen meclis toplantısı sırasında, Sahil Güvenlik ekipleri de bir şov düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz başkaldırmayız ama hakkımızı da hiç kimseye vermeyiz. Hakkımızı savunan bir şehiriz" derken, Mesut Ergin de, "Bu konu bizim hassasiyetimizdir" diye konuştu.

SUAT SALGIN