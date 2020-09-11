  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir Belediyesi’nden Ege’de gövde gösterisi

’nden Ege’de gövde gösterisi

Balıkesir Belediyesi’nden Ege’de gövde gösterisi
Giriş Tarihi: 11.9.2020

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında Akdeniz'de başlayan ve Ege Denizi'ne sıçrayan gerginlik sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı denizin ortasında ve Mavi Vatan'da gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla, Yunanistan ve destekçilerine de anlamlı bir mesaj verildi. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndan denize açılan "Jale 6" isimli gezi teknesinde gerçekleşen meclis toplantısı sırasında, Sahil Güvenlik ekipleri de bir şov düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz başkaldırmayız ama hakkımızı da hiç kimseye vermeyiz. Hakkımızı savunan bir şehiriz" derken, Mesut Ergin de, "Bu konu bizim hassasiyetimizdir" diye konuştu.

SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir Belediyesi’nden Ege’de gövde gösterisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA