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Sanayide büyük faciadan dönüldü

’in Edremit ilçesinde trafoda kopan elektrik kabloları yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile , çöp depolama alanına sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük faciadan dönüldüğü belirtildi.

Sanayide büyük faciadan dönüldü

İHA

14.09.2020, 16:02

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi 872 Sokak'ta trafo kablolarının kopması sonucu yangın çıktı. Sanayi Sitesi'nde bulunan çöp depolama alanının bir kısmı ve yanında bulunan kuru otlar tutuştu. Dükkânlar duman altında kaldı. Yangına Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın çöp depolama alanın bir kısmını etkilerken çöp depolama alanın tamamına sıçramadan söndürüldü.

Esnaf büyük panik yaşadı. Çevre sakinleri, "İtfaiyeci arkadaşlar büyük bir mücadele verdiler, depolama alanının diğer yanına geçseydi çok zor kontrol altına alınırdı. Bakın kumrular bile telef oldu. Faciadan dönüldü" dediler.

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