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Haberler Balıkesir Sarımsaklı Plajlarında boğulmak üzere olan kadın kalp masajıyla hayata döndü

boğulmak üzere olan kadın kalp masajıyla hayata döndü

’in ilçesinde, serinlemek için denize giren kadını yüzme bariyerlerinin dışında boğulmak üzereyken itfaiye cankurtaranları tarafından yaşama döndürüldü.

Sarımsaklı Plajlarında boğulmak üzere olan kadın kalp masajıyla hayata döndü

16.09.2020, 11:09

Son dakika haberine göre; Sarımsaklı Plajları'nda bulunan Tatlı Cadı Beach önünde denize giren Münevver T. isimli 54 yaşındaki kadın plajdaki yüzme bariyerlerini aştı. Bir anda çırpınmaya başlayan kadını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek talihsiz kadına ulaşmayı başardı.



Sahile çıkarılan Münevver T.'nin nefes yolunu açan cankurtaran ekipleri, kadının akciğerlerindeki suyu da çıkartarak kalp masajı ile yeniden soluk alabilmesini sağlamayı başardı.



Olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münevver T. hastanede müşahede altına alındı.

İHA

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