Balıkesir'de silah operasyonu!

Balıkesir polisi il ve ilçeler genelinde yaptığı silah operasyonlarında 7 ateşli silah ve 35 fişek ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il ve ilçeler genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Sarsılmaz ateşli silah ve bu silaha ait 6 fişek, 1 adet Cal 765 ibareli ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Av tüfeği, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Blow kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek, Bandırma İlçesinde, 1 adet 7,65 mm çaplı ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, Gömeç İlçesinde,1 adet magnum pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet Prenses marka Av Tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında kanuni işlem uygulandı.

İHA

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