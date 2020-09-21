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Ciğer yangını

Ayvalık’ta önceki akşam başlayan kontrol altına alındı. 40 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangında kara tablo gün ağarınca ortaya çıktı.

Ciğer yangını
Giriş Tarihi: 21.9.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde önceki gün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı. Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

ALEVLER BADAVUT'A ULAŞTI
Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki site sakinleri yangın tüpleriyle yaptı. Ancak yangın kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, geniş bir alana yayıldı. Alevler Şeytan Sofrası'nın alt kısmından ilerleyerek, Badavut Sahili'ne kadar ulaştı.

HAVADAN DESTEK VERİLDİ
Yangını söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 60 arazöz, 4 dozer ve 300 personel katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına 63 itfaiye aracı, 8 iş makinesi ve 124 personel ile destek verdi. Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı. Alınan önlemler sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

SUAT SALGIN

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