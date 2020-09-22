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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 21 ilde operasyonu

merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

AA

22.09.2020, 09:15

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi. Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

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