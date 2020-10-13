Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmen, emekli asker ve meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı verildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.