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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

'de 9 şüphelisi yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA

13.10.2020, 13:39

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmen, emekli asker ve meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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