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Haberler Balıkesir Balıkesir'de faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR benzinlikte yandı

'de faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR benzinlikte yandı

'in Burhaniye ilçesinde, benzinliğe park edilen saman yüklü TIR'da çıktı. yönüne gitmekte olan TIR'daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

Balıkesir'de faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR benzinlikte yandı

İHA

13.10.2020, 13:05

Olay Çanakkale-İzmir kara yolunun Bahçelievler geçişinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Park halindeki 07 GTV 28 plakalı TIR'ın 07 AZZ 577 plakalı dorsesinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğine ait ekipler, yangına müdahale etti. Dorsedeki saman yangını kısa sürede söndürülürken, samanlar kullanılamaz hale geldi. Çanakkale yönüne gitmekte olan TIR'daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

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