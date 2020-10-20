4 asırlık ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı

ZEYTİN ve zeytinyağının başkenti olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 400 yaşını aşan ağaçlardan zeytin topladı, üreticilere verimli bir yıl diledi.

SALGIN BURUKLUĞU

MUTLU köyde bin yüz yaşındaki zeytin ağacının meyvelerinden de sepetine ekleyerek fabrikanın yolunu tutan Ergin, yüzlerce yıllık ağaçların zeytininden ilk yağın alınmasına şahitlik etti. Ergin, pandemide Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ni düzenleyememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

BİN 100 YAŞINDA

AYVALIK'TAKİ iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında tescilli bir anıt ağacın da bulunduğunu ifade eden Ergin, "Kuzey Ege Bölgesi'nde elde edilen zeytinyağları, kalitesiyle yurtiçi ve yurtdışında büyük öneme sahip. Ülkemizde AB'ye tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağını ürettiğimizi gösteriyor" dedi.

SUAT SALGIN