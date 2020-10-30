Balıkesir ve Kütahya’da iki mahalle karantinada

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ovacık kırsal mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki geceden geçerli olmak üzere karantinaya alındı. Ovacık kırsal mahallesindeki karantina uygulaması kapsamında mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Ovacık'ın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

14 GÜN YASAK GELDİ

Kütahya'nın İnköy mahallesinde artan korona virüsü vakalarının ardından karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. İnköy'de vakaların artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanarak 14 günlük karantina kararı aldı. Kararda, "Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağına, mahallede 14 gün boyunca giriş çıkışlar ile vatandaşların sokağa çıkmasına yasak getirilmiştir" denildi.

SUAT SALGIN