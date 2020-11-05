Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, can salıyla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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