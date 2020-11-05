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Haberler Balıkesir Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına itilen 35 kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 kurtarıldı.

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

AA

05.11.2020, 14:48

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, can salıyla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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