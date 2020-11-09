İddiaya göre, sahte rakı içtikleri öğrenilen Ahmet S. (52) ve Burak Z. (28) metil alkolden zehirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan şahıslar öldü.
Öte yandan sahte alkol sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise suçlamaları kabul etmedi. S.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Ayvalık’ta sahte rakıdan 2 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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