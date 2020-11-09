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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta sahte rakıdan 2 kişi hayatını kaybetti

Ayvalık’ta sahte rakıdan 2 kişi hayatını kaybetti

’in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan iki kişi hayatını kaybetti. Sahte alkol sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ayvalık’ta sahte rakıdan 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

09.11.2020, 14:38

İddiaya göre, sahte rakı içtikleri öğrenilen Ahmet S. (52) ve Burak Z. (28) metil alkolden zehirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan şahıslar öldü.

Öte yandan sahte alkol sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise suçlamaları kabul etmedi. S.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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