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Haberler Balıkesir Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

'in ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

'in ilçesindeki 10 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 10 ev karantinaya alındı

AA

09.11.2020, 08:28

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 10 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı da bildirildi.

Balıkesir'de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor

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