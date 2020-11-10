Balıkesir'de sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra toplu taşıma araçlarını kullanması ve pazar yerlerine girişi kısıtlandı.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.



KIRSAL MAHALLELERDEKİ KAHVEHANELER 21.00'DE KAPANACAK

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"İlimizdeki vaka ve temaslı sayılarında ciddi ölçüde artış olması nedeniyle ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanması; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 14.00'ten sonra pazar yerlerine girmesinin ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasının kısıtlanması; 15 yaşın altında olan çocukların pazar yerlerine girmesinin kısıtlanması; lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi; cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması; pazar yerlerinin genişletilmesi ve fazla güne yayılması; yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan denetimlerin artırılmasına karar verilmiştir."

DHA