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Savaştepe Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

'in Savaştepe ilçesi Belediye Başkanı 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek koronavirüse yakalandı

AA

15.11.2020, 00:09

Başkan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün verdiği test sonucunun bugün pozitif olarak çıktığını ve sağlık ekiplerinden gelen telefon üzerine evinde karantinada olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerince gerekli tetkik ve tedaviye başlandığını belirten Şimşek, "Bu süreçte çalışmalarımı evimden sürdüreceğim. Şu anda herhangi bir sağlık sorunum veya hastalık belirtisi yok. İnşallah kısa sürede bu hastalığı yenip Savaştepe için hizmetlerimize devam edeceğiz. Salgının yaygınlaştığı bu dönemde herkesin tedbirlere uymasını gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.


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