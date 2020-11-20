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Haberler Balıkesir TIR’ın çarptıgı kamyondan cansız bedeni çıkarıldı

TIR’ın çarptıgı kamyondan cansız bedeni çıkarıldı

TIR’ın çarptıgı kamyondan cansız bedeni çıkarıldı
Giriş Tarihi: 20.11.2020

BALIKESİR-İZMİR karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Pamukçu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Güvendiren yönetimindeki kamyona arkadan gelen plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen TIR çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine Pamukçu mevkiine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112 Acil Servis ekipleri kamyonun sürücüsü Mustafa Güvendiren'in cansız bedenini çıkardı. Kaza yapan TIR'ın durmadan olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SUAT SALGIN

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