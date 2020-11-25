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Haberler Balıkesir Otomobilin ezdiği köpek yaşama tutundu adı 'Maske' koyuldu

Otomobilin ezdiği köpek yaşama tutundu adı '' koyuldu

'in Erdek ilçesinde bir  otomobilin çarpıp ezdiği köpek, ekiplerince yapılan ameliyatın başarılı geçmesiyle yeniden koşmaya başladı. Veteriner hekimler yaşama tutunan köpeğe '' adını verdi.

Otomobilin ezdiği köpek yaşama tutundu adı 'Maske' koyuldu

25.11.2020, 18:01

Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, 10 Kasım'da sabah saatlerinde bir otomobil, istasyondan ayrılırken yerde yatan iki köpeğe çarpıp, ezdi. Köpeklerden biri ölürken, diğeri ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ovaköy Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Yüzünün maskeye benzemesi nedeniyle adı 'Maske' konulan köpek başarılı bir ameliyatın ardından iyileşerek yeniden koşmaya başladı.



Ovaköy Mahallesi'ndeki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi'nde Maske'nin 10 Kasım'dan bu yana tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin bakım evine geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu, yaşam mücadelesini kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Veteriner Hekim Erçel, "Kazanın yaşandığı gün olay yerine hemen gittik ve köpeğimizi alarak bakımevimize getirdik. Köpeğimizin röntgenlerini çektiğimizde, kalçasında üç adet kırık olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta, kalçasına üç plak yerleştirildi. Ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi. Kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Maske, artık hem yürüyebiliyor, hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var" dedi.


Kaynak: DHA

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