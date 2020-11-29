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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle karantinaya alındı

'in Dursunbey ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatıldı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

AA

29.11.2020, 13:09

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karamanlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 10.00'da yürürlüğe girdiği bildirildi.

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