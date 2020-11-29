Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karamanlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 10.00'da yürürlüğe girdiği bildirildi.