Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Yürücekler Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.



Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 10.00'dan itibaren karantina uygulanacağı bildirildi.