Valilikten yapılan açıklamada, Yürücekler Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 10.00'dan itibaren karantina uygulanacağı bildirildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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