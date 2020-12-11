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Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: 'de 4.1 büyüklüğünde

tarafından yapılan açıklamaya göre; 'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika: Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

11.12.2020, 17:49 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,18:02

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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