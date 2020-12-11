Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2020, 17:49 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,18:02