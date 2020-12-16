Huzurevine koronavirüs karantinası!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan özel bir huzurevi içerisinde bulunan 45 huzur evi sakini ile birlikte karantinaya alındı. 7. günün sonunda yapılacak testlerin sonucuna göre karantinanın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Bandırma İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Günhan Yazar başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar gereğince ilçede faaliyet gösteren özel bir Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi karantinaya alındı. 7 gün boyunca Huzurevi ve yaşlı bakım merkezine giriş ve çıkışlar yasaklandı.



Alınan bilgilere göre Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde çalışan bir kişinin koronovirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Huzurevinde kalan 45 sakine ve 13 çalışanına yapılan testlerde de 25 huzurevi sakini ile 2 çalışanında testleri pozitif çıkması üzerine Huzurevi karantinaya alındı. Huzurevinde karantinada olanların 2 saatte bir ateşleri ölçülürken gösterebileceği semptomlarda gözlem altına alındı.



7. günün sonunda yapılacak testlerin sonucuna göre karantinanın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.