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Manevra yaparken denize uçtu! Canını zor kurtardı

'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, kapıyı açıp sudan çıkmayı başardı. Alınan bilgiye göre, Engin Y, Bandırma Hali İskelesi'nde park ettiği 10 ACG 55 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti. Hareket ettirdiği otomobille denize düşen sürücü Engin Y, kapıyı açarak sudan çıktı.

Manevra yaparken denize uçtu! Canını zor kurtardı

İHA

21.12.2020, 16:10

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.



Bandırma Su Ürünleri Hali içerisinde 10 ACG 55 plakalı park halindeki aracı ile manevra yapan E.Y. aracı ile birlikte denize uçtu. Son anda aracının kapısını açmayı başararak kendisini aracın dışına atan sürücü E.Y. vatandaşların yardımı ile kurtarılarak denizden çıkarıldı.

Saniyeler içinde sulara gömülen araç kaza mahalline gelen dalgıçlar tarafından denizin altında yapılan arama ile tespit edilerek çekici marifetiyle sudan çıkarıldı.

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