9 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, saat 08.00 sıralarında sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Balıkesir-Edremit kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi.

Halil Varlık yönetimindeki 59 DL 345 plakalı otomobil ile Ahmet Özer yönetimindeki 34 CCG 357 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaya, Ahmet Fener yönetimindeki 10 AAF 155, Uğur Tosun yönetimindeki 10 BJ 247, Emin Çalışkan yönetimindeki 10 AEE 45 plakalı araçlar ile 4 ayrı araç daha karıştı.

Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Halil Varlık ve Ayşe Dudu Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.







DHA