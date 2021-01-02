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Haberler Balıkesir Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

Hareket halindeyken alev alan otomobil,

Son dakika... 'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

02.01.2021, 10:25

İstanbul- İzmir oto yolunda, dün gece İzmir yönüne giden Cemal Ü. yönetimindeki 45 F 4531 plakalı otomobil, Savaştepe gişeleri yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden Cemal Ü. sağa yanaşıp, aracı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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