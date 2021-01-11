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Kovid 'in bu köyüne giremedi

Dünyada ve 'de ölümlere neden olan koronavirüs 'in ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ne giremedi. Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen Covid-19 virüsüne karşı tedbirli olan Panayır'da vatandaşlar dışarıdan gelen akrabaları kabul etmiyor, birbirlerine misafirliğe gitmiyor. Maske-mesafe ve tedbirlere ise tüm vatandaşlar uyuyor.

Kovid Balıkesir'in bu köyüne giremedi
İHA

11.01.2021, 10:29

Tüm dünya Covid-19 ile mücadeleye devam ederken, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer alan Panayır kırsal mahallesinde hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Onlarca mahallenin karantinaya alındığı Balıkesir'de Panayır sakinlerinin önlemleri ise alkışı hak ediyor. Mahalleye dışarıdan satıcı kabul edilmezken, şehirden gelecek olan akrabaların ise gelmemesi isteniyor. Köy içinde misafirlik yasak ve cami hoparlöründen sürekli anonslar yapılıyor. Köyde vaka olmamasına rağmen herkes maske kuralına uyuyor. Bigadiç ilçesine 40 kilometre uzaklıkta etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 150 nüfuslu Panayır kırsal mahallesinde, vatandaşlar organik hayvansal ürünler ve pekmezi de sofralarından eksik etmiyor.



KURALLARA RİAYET TAM
Panayır Muhtarı Bayram Günhan, tüm Panayır sakinlerinin kurallara uyduğunu söyledi. Muhtar Günhan, "Köyümüzün halkı duyarlıdır. Maske ve mesafeye önem verdik. Şehirden gelen akrabaları köye getirtmedik. Pazarcıların köy meydanına girmelerini yasakladık. Halen de vatandaşımız duyarlı. Köyümüz hayvansal gıdalarla besleniyor. Bir de bizim pekmezimiz meşhurdur. Sofralardan eksik olmaz" dedi.

Panayır sakini Ramazan Oral ise tedbirlere vurgu yaptı. Oral, "Komşulara gitmiyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. Yiyecek ve içeceklerimizi arttırdık. Sebze, meyve, pekmez, adaçayı ile kendimizi koruyoruz" dedi.



Kadir Sevinç ise şehirden gelecek çocukların dahi gelmediğini herkesin kurallara tam uyduğunu söyledi.

Panayır Camii İmamı Dursun Yavuz ise, "Tedbirleri en iyi şekilde uyguluyoruz. Devamlı uyarıyoruz komşularımızı. Misafirlik yok, tedbirler önemli" dedi.

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