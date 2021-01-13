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Haberler Balıkesir Balıkesir'de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı! Üzerinden pala çıktı

'de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı! Üzerinden pala çıktı

'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı! Üzerinden pala çıktı
İHA

13.01.2021, 17:46

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Ayvalık'ta 5 aranan şahıs, Bandırma'da 11 aranan şahıs, Bigadiç'te 1 aranan şahıs, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, Edremit'te 1 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Havran'da 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, Karesi'de 5 aranan şahıs, 1 tabanca, 4 fişek ve 1 pala, Manyas'ta 1 aranan şahıs ve Savaştepe ilçesinde de 1 aranan şahıs yakalanırken toplamda, 30 aranan şahıs yakalandı ve 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirildi.

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