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Haberler Balıkesir Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

Körfezi'nde sağanak etkili oldu

'in Körfezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Akçay ve Güre mahallelerinde cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu
DHA

13.01.2021, 11:05

Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış özellikle Kazdağları ve eteklerinde etkili oldu. Akçay ve Güre'de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Su birikintisi nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları su ile doldu.

Edremit'te metrekareye 31 kilogram yağış düşerken, Kazdağları'nda ise metrekareye 63 kilogram yağış düştü.

Kaz Dağı Milli Parkı bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan yağışlarda da metrekareye 210 kilogram yağış düşmesiyle, derelerde taşkınlık yaşanmıştı.

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