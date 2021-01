Haberler Balıkesir Evlerini satıp tekne kiralayarak denize açılan çift 6 yıldır "mavi dünya"da yaşıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki evlerini satıp tekne kiralayan 30 yıllık evli çift, yaz kış denizlerde yaşıyor. Denizi çok seven, emekli olduktan sonra Bandırma'daki evlerini satan Hükümsür ve Zümrüt Canarslan çifti, 10 yıllığına kiraladıkları tekneyle koy koy geziyor. Hükümsür Canarslan, "Tabii her denizcinin olduğu gibi bizim de hayalimiz okyanus seyahati yapabilmek. En azından Kanarya Adaları'na gitmek istiyoruz" dedi.

14.01.2021, 12:27