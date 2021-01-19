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Haberler Balıkesir Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

’de yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

19.01.2021, 13:14

Kent merkezinde yüksek faizle borç para veren şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı üzerine KOM Şube Müdürlüğü'nden 34 personel 12 ekip halinde operasyon düzenledi.

8 adrese saat 07.00'de eş zamanlı baskın yapan ekipler, E.Ş., G.E., M.D., E.K., V.A. ve Ş.A. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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