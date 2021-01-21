Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası ve kötü hava şartları nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
Balıkesir’de 38 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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