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Haberler Balıkesir Balıkesir ve Kuzey Ege'ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

ve 'ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

'nin kıyı kesimleri , 'nin güney kesimleri için bu akşam saatlerinde başlamak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi.

Balıkesir ve Kuzey Ege'ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İHA

23.01.2021, 17:35

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bölgede akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca Kuzey Ege ve Marmara'nın batısı ile güneyinde Pazar sabahından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden (40-61 km/saat) rüzgar ve yer yer hızlı fırtına (61-74 km/saat) şeklinde eseceği uyarısı yaparak, ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklaması yaptı.

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