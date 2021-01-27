Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Havran'ın kırsal Tepeoba ve Gönen'in Gaybular mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Her iki mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.
Bu arada, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önlem aldıkları Tepeoba ile Gaybular mahallelerine giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.
Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.