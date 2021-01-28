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Ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

’in ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.D., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kullandığı 34 DF 9572 plakalı otomobille, önce elektrik panosuna ardından iki araca vurduktan sonra ancak dolmuş durağına çarparak durabildi. Kazayı görüntüleyen muhabirlere ise “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık” diyerek tepki gösterdi.

Ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı
DHA

28.01.2021, 17:55

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 2 kişinin içinde bulunduğu 34 DF 9572 plakalı araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın sonunda 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.D., kullandığı araçla önce elektrik panosuna çarptı.



Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından park halindeki 2 otomobile ve son olarak da dolmuş durağına çarparak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan A.D. ile yanındaki bir kişi tedbir amaçlı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D., kaza anını görüntüleyen muhabirlere, "Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık. Çekmeye çok meraklısın ağabey" diye tepki gösterdi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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