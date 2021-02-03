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Haberler Balıkesir Polisten tefecilere darbe

Polisten tefecilere darbe

’in ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Polisten tefecilere darbe

03.02.2021, 17:21

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla Burhaniye ilçesinde 7 kişi gözaltına alındı.

7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik 10 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet çek ve 43 adet fişek ele gerildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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