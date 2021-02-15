  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

’in Edremit ve ilçelerinin yükseklerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Mevkiinde kar yüksekliği 2 metreye ulaştı. Buradaki dağ evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaşlar, Edremit Belediyesi ve ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı
İHA

15.02.2021, 19:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 19:48

Edinilen bilgiye göre, cumartesi gecesi başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı ve poyraz fırtınası nedeniyle Kazdağları Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki dağ evlerinde bulunan yaklaşık 30 kişi ile karayolu bağlantısı kesilirken, Edremit-Yenice karayolu da ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen trafiğe kapandı.

Edremit'in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi çıkışında jandarma ekipleri görevli araçlar dışındaki sürücüleri geri gönderirken, kar küreme ve greyderlerin yetersiz kalması nedeniyle Edremit Belediyesine ait ağır iş makinaları da bölgeye sevk edildi.

Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

Ekipler ağır iş makinelerinin desteğiyle yolu tekrar açarak dağ evlerinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Çalışmaları yöneten Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı, "Kazdağları Hanlar bölgesindeyiz. Hanlar bölgesi yaklaşık 2 gündür yoğun kar yağışı altındaydı. Ulaşımın aksadığı anlar oldu. Belediyemiz Fen İşleri ekiplerinin ilçedeki diğer kurumlar ile koordineli çalışması sonucunda 24 saatin sonunda şu anda yollar açıldı. Şu anda Hanlar mevkiinde ulaşım sağlanıyor" dedi.

Bölgedeki yol açma çalışmalarında Edremit Belediyesi'ne ait 2 ağır iş makinası, 1 greyder, 1 arazi aracı ve Karayolları'na ait kar kürüme ve tuzlama aracının yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı.

Kazdağları'nda kar yağışının perşembe sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.