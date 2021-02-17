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Haberler Balıkesir Kaza ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sındırgı’da toprağa verildi

Kaza ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş ’da toprağa verildi

Hakkari Yüksekova Beyaztepe bölgesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan (29) elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Gündoğan’ın na'şı İzmir Havalimanına uçakla, cenaze aracı ile memleketi ’ya getirildi. Şehidin cenazesi, Büyükdağdere kırsal mahallesinde düzenlenen törenin ardından, öğle namazını müteakip gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sındırgı’da toprağa verildi
İHA

17.02.2021, 23:47

Selim Gündoğan'ın cenazesi baba ocağı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Büyükdağdere kırsal mahallesinde düzenlenen törenin ardından, öğle namazını müteakip gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mahalle halkı Gündoğan'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Cenaze törenine Sındırgı ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, askerî erkân ve soğuk havaya aldırış etmeden binlerce vatandaş katıldı.
Uzman Çavuş Selim Gündoğan, silah temizliği sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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