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Kaza ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sındırgı’da toprağa verildi

Hakkari Yüksekova Beyaztepe bölgesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Selim Gündoğan (29) elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Gündoğan’ın na'şı İzmir Havalimanına uçakla, cenaze aracı ile memleketi Sındırgı’ya getirildi. Şehidin cenazesi, Büyükdağdere kırsal mahallesinde düzenlenen törenin ardından, öğle namazını müteakip gözyaşları içinde toprağa verildi.