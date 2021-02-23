Dededen miras 700 yıllık kale

Uzun yıllar süren davanın sonuçlanarak kalenin kendisinin de ferdi olduğu Üçüncüoğlu sülalesine tescillendiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü, kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon'da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay'a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.

SUAT SALGIN