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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta 36 göçmen son anda kurtarıldı

’ta 36 göçmen son anda kurtarıldı

Ayvalık’ta 36 göçmen son anda kurtarıldı

7.3.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 göçmen, bindikleri bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yardım çığlıklarına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 36 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Göçmenlere burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

■ SUAT SALGIN

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