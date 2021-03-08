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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı

'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı

’in ilçesinde bulunan apartmanın çatı katında çıkan , itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'de 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı
DHA

08.03.2021, 23:35

Balıkesir'in Alteylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere apartman sakinlerinin de müdahale ettiği gözlenirken, itfaiye ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Olay anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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