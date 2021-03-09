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Haberler Balıkesir Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle karantinaya alındı

ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesi korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı
İHA

09.03.2021, 13:09

Balıkesir Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması üzerine köy karantinaya alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla mahalle Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9.03.2021 Salı günü saat 11.00'den itibaren karantina altına alındı.

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