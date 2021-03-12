50 yıldır sorun olan Bandırma Genelevi yıkıldı

Bandırma'da Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Bandırma Genelevi, kamulaştırılarak yıkıldı.

Törende konuşan Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ali Derman, yakınında bir okulun ve çok sayıda yerleşim yerinin olduğu Bandırma Genelevi'nin mahallelerinde çok önemli bir sorun olduğunu ve bu soruna Bandırma Belediyesi'nin çözüm bularak yer sahipleri ile anlaşmayı sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yeni Mahalle Muhtarı Caner Akal ise, "Çok eskilerden bu yana en önemli sorunlarımızdan biriydi. Mahallemizin gelişmesi açısından hem Yeni Mahalle hem Ayyıldız Mahallesi için önemliydi. Gelen her siyasetçinin ilk önce burasını yıkacağız deyip oy istediği yerdi. Kurtulduk, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başkanımız da taşın altına elini soktu. Bizlere yardımcı oldu. Kurtulmuş olduk bu genelev probleminden" diye konuştu.



Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yapılan konuşmaların ardından Belediye'ye ait iş makinesinin direksiyonuna geçerek genelev yıkımında ilk darbeyi vurup yıkımı başlattı.