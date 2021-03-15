Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeniköy'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 05.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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