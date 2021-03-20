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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
DHA

20.03.2021, 17:31

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.

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